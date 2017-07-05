Öldürülen CHP’li avukat Aksoy uğurlandı

Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde dün bürosundan çıktıktan sonra Musa Güler’in pompalı tüfekle saldırısında ölen CHP'li meclis üyesi avukat Özgür Aksoy son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde dün bürosundan çıktıktan sonra Musa Güler'in pompalı tüfekle saldırısında ölen CHP’li meclis üyesi, avukat Özgür Aksoy’un, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapıldıktan sonra Türk Bayağı'na sarılı tabutu Bursa Adliye Sarayı’nın önüne getirildi.

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Buradaki törene Aksoy’un kendisi gibi avukat olan eşi Çiğdem Aksoy, Bursa Vali Vekili Ergün Güngör, Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi (BAM) Başkanı Abdulkadir Şahin, BAM Başsavcısı Sait Gürlek, Özgür, Bursa Başsavcı Vekili Ali Öksüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun ile çok sayıda meslektaşı katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özgür Aksoy'un özgeçmişinin okunmasından sonra konuşan Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun, “Hepimiz farkındayız ki bu bir cinnet iklimi, Özgür’ümüzü ve polisimizi şehit eden insafsız hain, bu iklimin bir ürünü. Bu olay aynı zamanda savunma mesleğimizi de ne zor şartlar altında yaptığımızın bir kanıtı. Bizler mesleğimizi ailemizin istek ve arzularını önünde tutuyoruz” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Özgür yüreğinde nefret yerine sevgiyi büyüten bir insandı. Yüreğinde sevgi yerine nefreti büyütmüş bir toplum zararlısı tarafından bizden koparıldı. Şehit avukat Özgür Aksoy ve şehit polis memuru İdris Büyükdönmez’e Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Tören sırasında meslektaşların taziyelerini kabul eden avukat Çiğdem Aksoy, gözyaşlarına hakim olamadı. Sinir krizleri geçiren Çiğdem Aksoy güçlükle sakinleştirildi. DHA