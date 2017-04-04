Erdoğan’ı kızdıracak itiraflar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar, özel bir televizyon kanalında referanduma kısa süre kala AKP'lilerin de kafasının karışık olduğunu söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, referandum sürecine ilişkin özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

Hotar, referanduma 12 gün kala AKP seçmeninin de kafasının karışık olduğunu söyledi.

ERDOĞAN’IN ‘HAYIR’ DİYENLERİ TERÖRLE İLİŞKİLENDİREN SÖZLERİ İÇİN…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayır’ diyenleri terörle ilişkilendiren sözleri için, “Biz de belki biraz o konuda şey davrandık, böyle anlaşılmaz diye davrandık ve söylemlerimiz hep ‘Hayır’ diyen grupları işaret ederek başladı. Yani dedik ki, dağdaki eli kanlı terörist çekim yapıyor ‘Hayır’ diye. Bunlar ‘hayır’ verdiği için sizin ‘Hayır vermeniz ne derece doğru gibi başladık orada yanlışlık oldu ya da yanlış bir algı oluştu” ifadelerini kullandı.

Nükhet Hotar’dan satırbaşları;

“AK Parti içerisinde FETÖ’yle bağlantılı bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Bir saat sonra belge çıkar gereği yapılır. Şu noktadan sonra hiçbir şey yapılmayacak demedik. Bunlar kamuoyunun önünde konuşulacak şeyler değildir. Biz çok vahim bir şey atlattık. Bunu şansa bırakmayız. Dikkate aldığımız bir husus. En üst düzeyde mücadele etmeye çalışan tek grubuz”

“Sistem mutlaka tıkanabilir. Ama sistemin tıkandığı noktada taraflar birbirini seçime götürebiliyorlar. Cumhurbaşkanı’nın topu topu iki dönem hakkı var. Fesih ortadan kaldırma anlamına gelir. Bu teklifte önerilen fesih değil, seçim yenileme. Kişiye bağlı olmaktan çıkartıp sistemi güçlendirmeye yönelik bir paket olduğunu anlattığımızda net tavrı ortaya çıkmış oluyor”

“BU MADDELER AYET DEĞİL, KUL YAPIMI”

“Bu sistem değişmese, aynı kalsa bile sayın Cumhurbaşkanı’nın ilerde kim olacağını kimse bilemez. Kimin cumhurbaşkanı olacağına dair netlik olamaz. Sistemin özü de kişiye bağlı olmaktan çıkartıp sistemi yerleştirmek. Yüzde 50+1 oy alarak seçilme şartının olduğu ortamda o oyu alabilmek için halkın gönlüne giren, halkın içinde olan birisi olması lazım. Bizim milletimiz seçimlerde ince ayar yapar. Dolayısıyla demokrasiyi de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak, millete diyeceğiz ki ‘adaylar bunlar hangisini uygun görüyorsanız seçin’. Bunları eksiği olur fazlası olur o ayrı. Bu maddeler ayet değil, kul yapımı. Bazı sıkıntılar oluşabilir bunlar düzeltilebilir. Risklere karşı gelen yanlarını incelemeden hemen eleştirirsek bir yere varamayız.”

“KAFASI KARIŞIKLIKTAN DOLAYI KARARSIZ OLAN BİR KESİM VAR”

“Kafası karışıklıktan dolayı kararsız olan bir kesim olduğunu biliyoruz. İçinde mutlaka partililerimiz de vardır. Oranı çok çok azdır ama olabilir. Bizim toplantılarda teşkilat mensuplarımız bize ‘vatandaş da şöyle diyor’ deyince onun da kafasında olduğunu anlıyoruz. Özellikle bizim kesin ‘sayın Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak?’ diye fazla soruyorlar. Onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Hepimiz faniyiz, bu zaten isme bağlı olmaktan çıkarılması için getirilen bir sistemdir. Halkımız kimi uygun görürse onu seçecektir diyoruz.”

“O KONUDA ŞEY DAVRANDIK… ORADA YANLIŞLIK OLDU…”

“Biz de belki biraz o konuda şey davrandık, böyle anlaşılmaz diye davrandık ve söylemlerimiz hep ‘Hayır’ diyen grupları işaret ederek başladı. Yani dedik ki, dağdaki eli kanlı terörist çekim yapıyor ‘Hayır’ diye. Bunlar ‘hayır’ verdiği için sizin ‘Hayır vermeniz ne derece doğru gibi başladık orada yanlışlık oldu ya da yanlış bir algı oluştu. Bunun doğrusu şu. Biz ona dikkat çekmek zorundayız. ‘Maddeleri okudum, içime sinmedi ‘hayır’ vereceğim’ diyen herkesin kararına saygı duyacağız ne yapabiliriz başka. Ama o kişiye maddeleri değerlendirmeden önce eksiksiz hiçbir şey olmaz, dört dörtlük bir model dünyada yok zaten. Ama ufak tefek şeylerden ‘hayır’ vereceksen ‘hayır’ veren kimler var bak bakalım ya. Dağda eli kanlı terörist ‘Hayır’ ver diye kampanya başlatmış. Bunlara dikkat çekmek zorundayız. Ama asla ‘Hayır’ vermeyi düşünen vatandaşımız da bunlar aynı safta olamazlar. Ama uyarısını yapmak zorundayız.”