‘Orman çocukları’ için müzayede

Geçtiğimiz Pazar günü Beşiktaş’ta hayvan dostu birkaç esnafın bir araya gelerek organize ettiği ve tüm geliri ‘Orman çocukları’ hareketine bağışlanan etkinlik büyük ilgi gördü. ‘Patili dostlarımıza destek’ adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler tarafından yapılan tablolar açık arttırmayla satıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü Beşiktaş’ta hayvan dostu birkaç esnafın bir araya gelerek organize ettiği ve tüm geliri ‘Orman çocukları’ hareketine bağışlanan etkinlik büyük ilgi gördü. ‘Patili dostlarımıza destek’ adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler tarafından yapılan tablolar açık arttırmayla satıldı.

Etkinliğin organizatörlerinden Sühendan Benlikaya, Sinem Aydın ile birlikte Beşiktaş Abbasağa Parkı'nın karşısında butik bir börek dükkânı işletiyor. Hemen yanlarında ise, hayvan satışına sert bir şekilde karşı çıkan petshop işletmecisi Göksel Akdöl bulunuyor.

İki işletmenin gönül vermesiyle gerçekleşen organizasyon, “Bir olmanın dayanılmaz hafifliği” ile yola çıkmış.

Hayvan dostu DJ Berfu'nun canlı performans gerçekleştirdiği kokteyl eşliğindeki etkinliğe, davetlilerin yanı sıra mahalleli de yoğun ilgi gösterdi.

‘YARDIMCILARIN YARDIMCISI' OLACAKLAR

Farklı platformlarda hayvanlar için çeşitli yardımlar yapan Benlikaya ve Aydın, “Bu defa zincirler birleşsin, halkalara ulaşsın. Bir araya gelince neler başarabiliyoruz görelim istedik” dedi. Aydın, “İşe koyulduktan sonra fark ettik ki, ‘yardımcıların yardımcısı' olmak istiyoruz” dedi.

İLK BAĞIŞ ‘ORMAN ÇOCUKLARI'NA

Etkinliği düzenli hale getirmeyi ve elde edilen geliri her seferinde farklı bir hayvan hakları örgütüne bağışlamayı düşünen gönüllüler, Pazar günkü ilk organizasyonda elde edilen tüm geliri ‘Orman Çocukları' hareketine bağışladı. Açıklamada, “Elde edilen gelir Orman Çocukları’nın klinik ve mama harcamalarına aktarılacaktır” denildi.

İstanbul'da Kurtköy ormanına terk edilen yaklaşık 3 bin köpek için besleme, tedavi ve sahiplendirme yapan gönüllülerin oluşturduğu ‘Orman Çocukları'nın kurucularından Zeynep Arsal da, etkinlikte hazır bulundu.

Katkı sunan herkesin ‘gönüllü' olduğu etkinlikte, butik çalışan sanatçıların çeşitli ürünleri satışa çıkarıldı. Etkinlik sonunda gerçekleşen müzayedede, sanatçıların tabloları açık artırmayla satışa sunuldu.