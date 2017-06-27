Pamukkale’de korkutan yangın

Denizli'deki 'beyaz cennet' olarak nitelendirilen Pamukkale'de travertenlerin alt kısmında bulunan otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Pamukkale’de pazar günü travertenlerin alt kısmında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevrede bulunanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıktığı noktada park halinde bulunan bir minibüs itfaiyenin müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtuldu. Sigara izmaritinden çıktığı sanılan yangında, dumanlar alt kısımdaki travertenlerin hafif derecede kararmasına neden oldu. Yangın ardından, travertenlerde temizleme çalışması yapıldı.