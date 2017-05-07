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Patlayan televizyon 2 evi kül etti

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında 2 ev küle döndü. Patlamada ağır yaralanan yaşlı adam hasta eşini ölümden kurtardı.

00:057 Mayıs 2017
Gündem
Patlayan televizyon 2 evi kül etti
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında 2 ev küle döndü. Patlamada ağır yaralanan yaşlı adam hasta eşini ölümden kurtardı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kuyucak ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan 5 Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa (74) ve Hayriye Ateş (70) çifti evlerinde televizyon izlerken, eski tip tüplü televizyon büyük bir gürültüyle patladı. Patlayan televizyonun neden olduğu yangın bir anda evin tamamını kapladı. Etrafa saçılan cam kırıkları nedeniyle yüzü ve göğsünden ağır yaralanan Mustafa Ateş, bu halde olmasına rağmen şeker rahatsızlığı nedeniyle güçlükle hareket eden eşini evin dışına taşıyarak ölümden kurtardı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Yığma ahşap evde başlayan yangın, kullanılan malzeme nedeniyle hızla büyüyerek yan taraftaki tek katlı eve de sıçradı. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak Nazilli ve Kuyucak'ta görevli 4 itfaiye ekibinin yanı sıra Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazözle müdahale edildi.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Mahalledeki yolların çok dar olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale edebildiği yangında yaşlı karı kocanın oturduğu ev ile yangının sıçradığı ev tamamen yandı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Patlama nedeniyle ağır yaralanan Mustafa Ateş ve dumandan etkilenen eşi Hayriye Ateş ile yangına müdahale ederken yaralanan bir kişi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karısını ölümden kurtaran yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

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