Perinçek: ‘Okullara mescit değişikliği…’

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğinin, birlikte yaşama koşullarını baltalayan bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Perinçek, “Yönetmeliğin “ç” bendine yeni yapılacak okullarda bulunması gereken unsurlar arasına zorunlu olarak abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekanda kadın ve erkek için ayrı ayrı mescit yapılması mecburiyeti konmuş” dedi. Bu yönetmelik değişikliğinin 24 Haziran’da Resmi Gazete’de de yayınlandığını hatırlatan Perinçek, “Bu Anayasa’nın temel ilkelerini çiğneyen bir düzenlemedir” ifadesinde bulundu.

“İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A BAŞVURACAĞIZ”

Değişikliğin Türkiye’nin kazanımlarına, birikimlerine, insanların eşit ve kardeşçe yaşamalarına aykırı olduğunu belirten Perinçek, Türkiye’de uygulanmasının da uygun olmadığını söyledi. Perinçek, “Vatan Partisi olarak kesinlikle böyle bir yönetmeliğin uygulanmasına izin vermeyeceğiz ve yönetmeliğin iptali için de Danıştay’a başvuracağız” dedi.

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“BİRİ ÇIKSA SÜNNİLER İÇİN MESCİT, ALEVİLER İÇİN CEMEVİ DERSE…”

Değişikliğin Anayasa’nın ilk dört maddesinde belirtilen laik, sosyal, demokratik ve cumhuriyet olma niteliklerine de aykırı olduğunu dile getirerek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacaklarını ifade eden Perinçek, “Türkiye’de sünnisiyle alevisiyle büyük çoğunluğu müslüman bir toplum yaşıyor. İçimizde inanan ve inanmayan insanlar da var ve başka dinlere mensup insanlarda bizim içimizde huzur içinde, barış içinde yaşamaktadırlar. Anayasamız eşitlik getiriyor. Yani din, ırk, mezhep farkı olmadan bütün yurttaşlarımızın hak eşitliğini ve devletin bu yurttaşlara eşit kamu hizmeti vermesini getiriyor” dedi. Düzenlemenin toplumda ayrımcılığa da yol açacağını savunan Perinçek, “Peki biri çıksa sünniler için mescit, aleviler için cemevi olacak mı dese… Başka dinden insanlar da okulların içine havra, kilise isteyebilir. Okullar ibadet yeri değil. Okullar eğitim yeri, öğretim yeridir. İbadet, camide ve diğer yerlerde olur. Zaten Anayasa’da da ‘okullarda yalnız eğitim ve öğretim yapılır’ deniliyor” diye konuştu.

“O MESCİDLER, YENİ FETULLAH TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YARATILMASINA ZEMİN HAZIRLAR”

Bu uygulamanın Türkiye’ye karşı kışkırtıcı ve bölücü faaliyetlerde kullanabileceğini dile getiren Perinçek, “O mescitlerde ne olur. İşte 15 Temmuz’da karşılaştığımız olaylarla karşılaşırsınız. O mescitlerde yeni Fetullah terör örgütleri yaratılması, geliştirilmesi için zemin hazırlarsınız. Bunun için Türkiye’nin birliğini sağlayan cumhuriyetin temel ilkeleridir. Ona bağlı olmamız lazım. İşte geçmiş dönemde gördük. Bu tür uygulamalarla o Fetullah cemaatinin küçük yaşta çocuklarımızı nasıl elimizden aldığını, o yuvalarda yetiştirilen ve bizim tanımadığımız; polisin içinde, yargının içinde, askeriyenin içindeki bunlar nereden çıktı dediğimiz o insan tipi yaratılır” ifadesinde bulundu.

“TEK DEVLET YAVAŞ YAVAŞ…”

Perinçek, “Hiç unutmayalım, 15 Temmuz FETÖ darbesini Atatürk’e bağlı, cumhuriyete bağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri bastırmıştır. Atatürk devrimi Türkiye’de bir sigortadır, güvencedir. Sayın Cumhurbaşkanı tek bayrak, tek devlet, tek millet diyor. Evet… Ama siz böyle her okulun içine mescitler açarak tek devleti yavaş yavaş cemaat ve tarikat devletlerine götürürsünüz” şeklinde konuştu.

DHA