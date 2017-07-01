Polisin çökerttiği çeteden suikast silahı çıktı

İstanbul Polisi, cinayet de dahil 32 suçları tespit edilen bir çeteyi çökertti. Operasyonda çete elebaşı Fuat K.’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. Aramalarda ele geçirilen silahların arasında bir de anahtarlık şeklinde suikast silahı ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silivri ve çevresinde bir çok suça karışan bir çeteyi belirledi. Suç örgütü üyelerinin belirlenmesi ve çetenin çökertilmesi için teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda çete üyeleri tek tek ortaya çıkarıldı. Örgütün elebaşının ise Fuat K. olduğu anlaşıldı. Cinayet, uyuşturucu madde ticareti, işyeri kurşunlama, yağma, tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma, rüşvet almak vermek gibi suçları tespit edilen çetenin çökertilmesi için operasyon kararı alındı.

Çalışmada 32 suçu tespit edilen suç örgütüne yönelik önceki gün çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Özel Harekat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çete elebaşının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 410 mermi ele geçirildi.

Aramalarda bulunan anahtarlık şeklinde bir tabanca da dikkat çekti. Bu tarz silahların daha çok suikastlerde kullanıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şebeke üyesi 6 kişinin daha arandığı belirtildi.