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Pülümür’de çatışma: 3 asker yaralı

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde devam eden operasyonlarda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi.
19:4211 Şubat 2017
Gündem
Pülümür’de çatışma: 3 asker yaralı
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde devam eden operasyonlarda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi.

Pülümür İlçesi Kızılmescit bölgesinde güvenlik güçlerinin 3 günden beri sürdürdükleri operasyonda, dün PKK’lıların kış üstlenmesi olarak kullandıkları birçok sığınak bulunarak imha edildi. Operasyon sırasında eski bir krom madeni alanında saklanan 2 teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin attığı el bombasıyla 3 asker yaralanırken, PKK’lıların 1’i ölü, 1’i yaralı ele geçti.

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Yaralı askerler bölgeye gönderilen helikopterlerle Tunceli Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı askerleri ziyaret eden Vali Osman Kaymak, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgedeki operasyonların sürdüğünü söyledi.  DHA

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Son güncelleme: 21:5511.02.2017
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