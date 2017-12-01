Reza Zarrab’ın mal varlığına el konuldu… Ebru Gündeş detayı için Zarrab cephesinden ilk açıklama

Reza Zarrab'ın avukatı Şebnem Eriş: Ebru Gündeş’in isminin listede olmaması, kızları Alara’nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum. Süreci şaşkınlıkla izliyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Reza Zarrab (Rıza Sarraf) ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararı verildi. Mal varlığına el konulanlar listesinde Zarrab’la birlikte 22 kişi daha var. Listede dikkat çeken şey ise ‘mal varlığına el konunanlar arasında’ Zarrab’ın şarkıcı eşi Ebru Gündeş ancak kızları Alara Sarraf var. Zarrab Ailesi’nin Türkiye’deki avukatı Şebnem Eriş konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Ailenin mal varlığına el konulması kararını şaşkınlıkla karşılıyoruz” dedi.

Avukat Eriş “Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf'ın ismi var. Ebru Gündeş'in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş'in isminin listede olmaması, kızları Alara'nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum” dedi.