Rotterdam İstanbul’un kardeşi çıktı!

Hollanda'da, Türkiye'ye karşı küstahça tavrın takınılıp tarihi bir rezaletin yaşandığı Rotterdam kentinin belediyesinin, İstanbul ile 2005'den beri 'kardeş şehir' olduğu öğrenildi. Diplomatik rezaletin öncülerinden Rotterdam Belediyesi'nin Müslüman Başkanı Ahmed Aboutaleb'in ise daha birkaç yıl önce İstanbul'a gelerek "daha fazla işbirliği yapalım" önerisinde bulunduğu ortaya çıktı. Yaşanan krizin ardından 12 yıllık anlaşmanın sonlandırılıp sonlandırılmayacağı ise şimdilik merak konusu.

Hollanda'da, Türkiye'ye karşı küstahça tavrın takınılıp tarihi bir rezaletin yaşandığı Rotterdam kentinin belediyesinin, İstanbul ile 2005'den beri 'kardeş şehir' olduğu öğrenildi. Diplomatik rezaletin öncülerinden Rotterdam Belediyesi'nin Müslüman Başkanı Ahmed Aboutaleb'in ise daha birkaç yıl önce İstanbul'a gelerek "daha fazla işbirliği yapalım" önerisinde bulunduğu ortaya çıktı. Yaşanan krizin ardından 12 yıllık anlaşmanın sonlandırılıp sonlandırılmayacağı ise şimdilik merak konusu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, önceki gece Hollanda’nın en büyük şehirlerinden Rotterdam’da küstahça bir tavırla karşılaşmış ve dünya diplomasi tarihe geçen bir rezalet sonucu kente alınmayarak sınır dışı edilmişti. Yaşanan bu skandal sonrası gözler, gurbetçilerin Avrupa’da yoğun olarak bulunduğu kentlerden olan Rotterdam’a çevrildi. Nüfusunun yaklaşık yüzde 2,5’i Türk olan Rotterdam’ın, İstanbul ile de 12 yıldır kardeş şehir olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL’UN 40 KARDEŞİNDEN BİRİSİ

İstanbul ile Rotterdam belediyeleri arasında 24 Haziran 2005 tarihinde düzenlenen anlaşmayla iki kent kardeş kent olmuştu. Dünyanın en kalabalık ve önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilen İstanbul’un, Rotterdam’la birlikte 4 kıtadan 40 kardeş şehri bulunuyor. Rotterdam’ın tek kardeş kenti ise İstanbul.

İSTANBUL’A GELMİŞTİ

Rezaletin baş aktörlerinden Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb ise 2011 yılında bu koltuğa oturduktan sonra ilk dönem ziyaretlerinden birisini İstanbul’a yapmıştı. Müslüman olan Aboutaleb 8 Aralık 2011 tarihinde heyeti ile birlikte geldiği İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki makamında ziyaret etmişti. Topbaş, konuk belediye başkanına Kız Kulesi’nin bir minyatürünü hediye etmiş ve iki kent arasında daha fazla ‘iş birliği’ vurgusu yapmıştı. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb de ziyarette yaptığı açıklamada; “İstanbul gibi nüfusu 14 milyonun üzerinde olan bir metropol şehirde bulunmak ve kardeş şehir olmak bizim için çok önemli, Kardeş şehrimiz İstanbul’un bu başarısı beni gerçekten çok mutlu etti ve onurlandırdı. Türkiye’de ve İstanbul’da sadece hükümet ve yerel yönetimler değil, insanlar da kendilerini geliştirmiş” demişti.

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