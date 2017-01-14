Saffet Sancaklı kimdir?

Türk Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın bir dönemine damga vuran Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli milletvekilidir.

Türk Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın bir dönemine damga vuran Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli milletvekilidir.

Saffet Sancaklı 27 Şubat 1966'da Yugoslavya'nın Tutin şehrinde doğdu. Baba adı Zekeriya, Anne adı Canan’dır. 1968 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etmiştir.

Eğitim hayatına İstanbul Gaziosmanpaşa'da Cemal Gürsel İlkokulu'nda başladı. Ortaokul ve liseyi Vefa Poyraz Lisesinde okudu. Ülkücü Hareket ve mensuplarıyla bu yıllarda tanıştı ve hareketin içinde o yıllardan itibaren yer aldı.

Lise öğreniminden sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Fakat sporculuk hayatında futbola olan mesleki ilgisi ve Beşiktaş Futbol kulübündeki profesyonel olarak devam eden futbolculuk yaşantısından dolayı Üniversite hayatını tamamlayamadı.

Lakin 2009 yılında tekrar üniversite sınavına girdi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Şu anda üniversite öğrenimini; Anadolu Üniversitesi “Kamu Yönetimi” bölümünde devam ettirmektedir.

Futbol hayatına 1976 yılında Gazaiosmanpaşa Kültürspor'da başladı. 1985 yılında profesyonel olarak Vefaspor Kulübü'ne imza attı. Daha sonra Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Sarıyerspor, Kocaelispor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynadı.

130'u Süper Lig'de olmak üzere 200'ün üzerinde profesyonel ligde gol attı.

Milli takımın her kademesi ve Avrupa Kupaları'nda uzun yıllar mücadele etti.

Sancaklı, Türk Futbol tarihinin en çok gol atan ilk 10 oyuncusu arasındadır.

Aynı zamanda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olarak adlandırılan üç büyük takımda oynayan ilk futbolcu olarak da Türk Futbol Tarihindeki yerini aldı.

1999 yılında profesyonel futbolculuk hayatımı noktaladı.

Aynı sene UEFA Asbaşkanı Sayın Şenes Erzik Bey'in yönlendirmesi ve isteğiyle dünyada 250 kişide olan ve Türkiye'de ilk olan FIFA Futbolcu Menajerliği Lisansını aldı.

Uzun yıllar başarılı bir şekilde futbolcu menajerliğini sürdürdü.

Bunun yanı sıra çeşitli ticari faaliyetlerde de bulundu. Bu münasebetle ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde çok geniş bir ticari halka içinde yer aldı.

2001 yılında Yıldırımbosnaspor (Bayrampaşa) kulübünde 1 sene başkanlık yaparak kulübü şampiyonluğa taşıdı.

2006 yılında TMSF'nin açmış olduğu ihaleyi kazanarak İstanbulspor kulübünü satın aldı ve 2 sene başkanlık görevini yürüttü.

2008 yılında binicilik sporuna başlayarak kısa bir sürede milli takım seviyesine kadar yükseldi.

Atlı Dayanıklılık (Endurance) dalında 20km, 50km ve 60km yarışlarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Hem Balkan göçmeni olması sebebiyle, hem de Balkan ülkeleriyle ticari münasebetlerimizin olması hasebiyle, bu ülkelerde yaşayan soydaşlarımızla ciddi derecede diyalogları vardır. Özellikle oradaki soydaşlarımızın, ülkemizdeki yakın akrabalarının oluşturduğu göçmen sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinde aktif rol almaktadır.

Halen Sancaklı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Bildiği yabancı diller:

Sırpça-Hırvatça (Boşnakça): Çok iyi derecede

İngilizce: Orta derecede

Rusça: Orta derecede

Bulgarca: Orta derecede

21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayında MYK Üyesi seçildi.