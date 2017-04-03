Sahte öğretmenden ilginç savunma

Başbakanlık tarafından 2005’te yılın öğretmeni seçilen Rukiye Göksu Sürmenli’nin, geçtiğimiz yıl sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sürmenli’den, devletten aldığı 329 bin TL’nin faiziyle birlikte talep edileceği öğrenildi. Sürmenli, “Çok çalıştım. Devleti zarara uğratmadım” dedi.

Başbakanlık tarafından 2005’te yılın öğretmeni seçilen Rukiye Göksu Sürmenli’nin, geçtiğimiz yıl sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sürmenli’den, devletten aldığı 329 bin TL’nin faiziyle birlikte talep edileceği öğrenildi. Sürmenli, “Çok çalıştım. Devleti zarara uğratmadım” dedi.

MEBBİS üzerinden öğretmenlerin bilgilerinin güncellemesini yapmaya başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, Trabzon'da öğretmenlik yapan Rukiye Göksu Sürmenli'nin, çıkış belgesi üzerinde tarih ve sayı olmadığını belirledi. Bakanlık bunun üzerine 19 yıllık öğretmenden diplomasını yeniden göndermesini istedi. Sürmenli, Ankara'dan fakslanan çıkış belgesini çalıştığı okul müdürlüğüne verdi. Belgeyi inceleyen Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü evrakın sahte olduğunu belirledi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAHTE BELGEYİ YAKALADI

Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre; Sürmenli, kendisini 19 yıl önce Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuş gibi göstererek öğretmen oldu. Kendisinden yeniden evrak istenince düzenlediği belgeyi okulundan geliyormuş gibi göstermek için önce Ankara'da yaşayan kardeşi Ş.K.'ya göndererek görev yaptığı ilçedeki PTT şubesine faks çekmesini istedi. Sürmenli, faks ile Ankara'dan gelen belgeyi okuluna verdi. Ancak belgeyi inceleyen Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sahte olduğunu tespit etti. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan 4 çocuk annesi Sürmenli ifadesinde mezuniyet belgesini 19 yıl önce Ankara'nın Sincan İlçesi'nde adının İrfan olduğunu bildiği bir kişiden aldığını ve öğretmen olarak işe başladığını söyledi.

‘RAPOR BİLE KULLANMADIM’

Erzurum'da göreve başladığını belirten Sürmenli, “20 yılı doldurunca emekliliğe hak kazanacaktım. Çok pişmanım. Devleti zarara uğratmadım. Ama çok çalıştım. Rapor kullanmadım. Sicilim başarılarla doludur. Benim 19 senelik emeklerim ne olacak?” diye konuştu. Cumhuriyet Savcısı Mustafa İsaoğlu, Sürmenli'nin nitelikli dolandırıcılıktan 2 yıldan 7 yıla kadar ve resmi belgede sahtecilik suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Sürmenli'nin öğretmen olan eşinin de acı gerçeği 19 yıl sonra öğrendiği ortaya çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Sürmenli'den Trabzon'da görev yaptığı 11 yıl boyunca devletten aldığı 329 bin TL'nin faiziyle birlikte talep edileceği öğrenildi.

ÖDÜLÜNÜ ERDOĞAN’IN ELİNDEN ALMIŞTI

Başbakanlık tarafından 2005'te yılın öğretmeni seçilen Sürmenli, ödülünü Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı. 11 yıldır görev yaptığı okuluna müze de kazandıran Sürmenli'nin 1997'de Erzurum'da valilik ve bakanlık tarafından da aylık ödüllendirme ve başarı belgesi aldığı ortaya çıktı.