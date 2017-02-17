Hakim ve Savcı lojmanları yakınında patlama!

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Olayda 3 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Olayda 3 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi’ndeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında, bugün saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 15 yaralının olduğu belirtilirken, 3 yaşındaki bir çocuğunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil ekipleri, patlamanın etkisiyle yaralananları ambulanslarla hastanelere sevk etti.

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VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir İlçesi’nde hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara bombalı araçla saldırı düzenlendiğini, 3 yaşındaki 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini, en az 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamada, lojman ve çevresindeki binalar ile park halindeki çok sayıda araç da hasar gördü.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye taşınan yaralılara, müdahale için izinde ve evlerinde olan sağlık görevlileri, belediye hoparlörlerinden yapılan ansons ile göreve çağırıldı.