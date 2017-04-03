Sedef Kabaş: ‘Hüsnü Bozkurt Türkiye Cumhuriyeti için reklam arası mı dedi?’

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası'na konuk olan gazeteci-yazar Sedef Kabaş, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a yapılan saldırı ve hakaretlerle ilgili konuştu.
Kabaş; ”Hüsnü Bozkurt Türkiye Cumhuriyeti için reklam arası mı dedi? 1923’de cumhuriyet kuruldu ve bu bir darbe mi dedi?” şeklinde konuştu ve cesur cumhuriyet savcılarını yapılan hakaretlerle ilgili göreve davet etti.
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Son güncelleme: 22:2103.04.2017