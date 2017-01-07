Sıkıştığınız zaman Atatürk’e başvurun

Genelkurmay eski Başkanı, Cenevre’de 9 Ocak’ta başlayacak Kıbrıs müzakereleri öncesi konuştu. Başbuğ, “Türk askerinin adadan çekilmesine izin vermeyin” dedi

İstanbul'da “Kıbrıs'ta son sözü kim söyleyecek” konulu panel düzenlendi. Türkiye'nin önde gelen isimleri, panelde 9 Ocak'ta Cenevre'de başlayacak Kıbrıs Müzakereleri ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Türk kesiminin siyasi azınlık haline getirilmesinin amaçlandığı, Rum kesiminin adanın tamamında mutlak egemenlik peşinde olduğu vurgulandı. Panele Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un sözleri damga vurdu. Başbuğ şu uyarılarda bulundu:

‘Türkiye'nin güvenliği söz konusu'

“Türkler bu adayı 400 yıldan fazla yönetti. Kıbrıs konusu Türkiye'nin milli davasıdır. Son sözü Türk Milleti adına TBMM söyleyecek. Diplomaside yapılan hataların telafisi zordur, bazen geri dönülmesi imkansızdır. Burada sıkıştığımız zaman başvuracağımız tek rehber vardır, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kıbrıs Adası'nın, Yunanistan'ın kontrolüne girmesi demek Türk-Yunan dengesinin ortadan kalkmasıdır. Zaten Ege'de ciddi sorunlarımız var. Türkiye'nin de güvenliği söz konusudur. Kıbrıs'ta kalıcı çözüm istiyorsak iki eşit egemen halka ve devlete dayalı olmalı çözüm. Şu anki süreçte federal devlete gidiliyor. Türk askerini adada tutan uluslararası vesika ittifak anlaşmasıdır. Anlaşma kalkarsa Türk askerini adada tutamazsınız. Kıbrıslı Türkleri AB müktesebatına karşı koruyacak tedbirler almazsanız Kıbrıslı Rumlar ve AB, Kıbrıs Türklerini çok yakın bir zamanda azınlık statüsüne getirir.”

Kıbrıs olmazsaTürkiye boğulur

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kıbrıs olmadığı takdirde Türkiye boğulur. İnsanlar burnunuzun dibinde İsrail ile birlikte petrol arıyorlarsa biraz uyanmanızı rica ederim.

AB'ye girmek için Kıbrıs'ta niye taviz verdik? Etnik kökeni belgelendirilen tek Anadolu Türk grubudur Kıbrıs'a yerleştirilen Türkmenler. Çeyiz sandığını dağıtan deli kız gibi hareket edemeyiz.

Amatörlerle dış politika yürümez

TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk: Kıbrıs Türkler için çok önemli. Çünkü Kıbrıs'ı elinde bulunduran İskenderun Limanı'nı ve Doğu Akdeniz'i denetler. Bugün orada petrol derdi çıkarılmıştır. IŞİD vardır.

Türk askerinin Kıbrıs'ta bulunması sadece Türkiye'nin değil, Ortadoğu'nun da, NATO'nun da çıkarınadır. Amatör siyasetçilerle dış politika yürümez.

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU: İŞİ ÜST AKLA HAVALE EDİYORUZ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Ortadoğu sil baştan şekillendiriliyor. Yanlış dış politikamız sebebiyle maalesef bu savaşlar terör görüntüsü ile Türkiye'ye de sıçramıştır. Kıbrıs ana vatanımız. Üst akla işi havale edip kendi aklımızı bir türlü kullanmayı akıl edemiyoruz” dedi.