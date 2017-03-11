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Sinan Oğan’ın aracına saldırı

MHP'den dün ihraç edilen Sinan Oğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda aracının tekerlerine bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
14:5411 Mart 2017
Gündem
Sinan Oğan’ın aracına saldırı
MHP'den dün ihraç edilen Sinan Oğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda aracının tekerlerine bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşurken ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganı atan bir genç, Oğan’ın konuşma yaptığı kürsüyü devirmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli bu durumla ilgili çok tartışılan ‘Ülkücü başladığı işi yarım bırakmaz’ açıklaması yapmıştı.

SİNAN OĞAN: ARACIMIN TEKERLEKLERİ BIÇAKLANDI

Sinan Oğan, bugün de Twitter adresinden yaptığı açıklamada aracının tekerlerinin bıçaklandığını duyurdu.  Sinan Oğan açıklamasında “Dünkü toplantımızı basmaya gelip aldığımız tedbirleri görüp eylemi yapamayanlar, resmi arabamızın tekerlerinden ne istediniz bre gafiller…” ifadelerini kullandı.

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