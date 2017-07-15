Son dakika… 15 Temmuz programı son anda değişti CHP boykot kararı aldı

TBMM'de bu gece yapılacak programda son dakika değişikliği yapıldı. Değişiklikle, Erdoğan dışında diğer siyasi parti liderlerinin konuşmaları programdan çıkarıldı. CHP, bu değişikliğin ardından programa katılmama kararı aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ev sahipliğinde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle bu gece Ankara’da bir dizi tören düzenleniyor. ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Törenleri Gece Programı' başlığını taşıyan programa göre 1. Meclis binası önünden gece başlayacak yürüyüş, TBMM Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmamı Ali Tel tarafından Kuranı Kerim ve dua okunacak. Program, saat 04.50'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki camide kılınacak sabah namazıyla devam edecek.

SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ… PROTOKOL KONUŞMALARI ÇIKARILDI

Programda gece bölümü için siyasi partilere gönderilen davetiyede ‘protokol konuşmaları' başlığı altında bir bölüm bulunuyor ve burası için “TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi parti grup başkanları”

ifadesi yer alıyordu. O bölümün bugün saat 13:00’da toplanan ve 14:30’da sona eren Meclis Özel oturumunun ardından programdan çıkarıldığı belirtildi. Yani gece programında sadece TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşacağı açıklandı.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

CHP de bu değişikliğin ardından programa katılmama kararı aldı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın bu son dakika değişikliği ile ilgili açıklama yapacağı bildirildi.