Son dakika… Başbakan’dan OHAL açıklaması

Ankara'da gazetecilerle buluşan Başbakan Yıldırım Olağanüstü Hal'in uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili, "Çarşamba günü MGK'da karar verilecek" diye konuştu.

Televizyoncuların medya temsilcileriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında MHP ile ortak çalışma yapmayacaklarını söyleyerek, daha sonra yüzde 10 olan seçim barajının da değişebileceğini belirtti.

Toplantıda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım “Sandıktan rahat bir evet çıkacaktır. Evet için kritik bir durum görmüyorum” dedi. Yıldırım’ın bu sözleri “AKP’nin elindeki anketlerde ‘evet’ önde çıkıyor” şeklinde yorumlandı.

GALATASARAY’DAKİ İHRAÇLARLA İLGİLİ

Başbakan Yıldırım, Galatasaray’da FETÖ firarileri Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihraç tartışmalarına ilişkin olarak ise “(İlk oylamada ihraç edilmemeleri) Marjinal bir grubun hatası. Galatasaray camiasına mal edilemez” dedi.

16 Nisan referandumu kampanyasında Kılıçdaroğlu’nun negatif bir politika izlediğini savunan Yıldırım, “Sayın Kılıçdaroğlu düzenli olarak korku pompalıyor. Oysa bunların hiçbiri olmayacak. Pakette neler yazdığı ortada. Umarım bundan vazgeçer” diye konuştu. AB ile ilişkilere de değinen Yıldırım, “Halk oylaması sonrası masaya yatırılacak. Kamuoyu desteği dibe vurdu” açıklamasında bulundu. Yıldırım, PKK ve FETÖ’ye ses çıkarılmamasının gelecekte ilişkileri etkileyeceğine işaret etti.

OHAL’E İLİŞKİN

Başbakan Yıldırım, Olağanüstü Hal’in uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili, “Çarşamba günü MGK’da karar verilecek” diye konuştu. CHP, MHP ve AKP arasında uzlaşma sağlanırsa “idam geri gelsin taleplerinin” konuşulabileceğine işaret eden Başbakan Yıldırım, CHP’nin idam konusunda samimi olduğunu düşünmediklerini söyledi. Avrupalıların ‘hayır kampanyasında’ taraf olduğunu anlatan Yıldırım, bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti. Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren de Yıldırım, “Rejim, Cenevre görüşmelerini kesintiye uğratmak için uğraşıyor” diye konuştu. Yıldırım, Suriye’nin devletçiklere bölünmesinin ‘felaket’ olacağına dikkati çekti.