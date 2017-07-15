Son dakika: Binlerce kişi Şehitler Köprüsü’ne yürüyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlik için binlerce kişi yollara döküldü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşalar, 15 Temmuz Şehitler Köprsü’ne doğru yola çıkmaya başladı. Köprüye gitmek için bazı vatandaşlar karayolu taşıtlarını tercih ederken bazıları da deniz yolunu tercih etti. Yenikapı sahilinden vapurlarla köprüye doğru yola çıkan vatandaşlar havdan görüntülendi.

KÖPRÜYE GİTMELERİNE İZİN VERİLMEDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yürümek için Zincirlikuyu'da bir araya gelen kalabalığın köprüye gitmesine izin verilmedi.

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, anma etkinlikleri kapsamında Avrupa yakasından Anadolu yakasına yürümek isteyen kalabalık bir grup, ellerindeki Türk bayrakları ile Zincirlikuyu'da bir araya geldi. Buradan köprüye yürümek isteyen kalabalığa, polis ekipleri izin vermedi. Polisin izin vermemesi üzerine kalabalık grup geri dönerken ekiplerin ilerleyen saatlerde yürüyüşe izin vereceği kaydedildi.

Polisin köprü girişinde aldığı önlemler devam ediyor.