Son dakika haber… Zafer Biryol gözaltına alındı

Eski gol kralı Zafer Biryol, FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol, Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı.
Zafer Biryol, 2003-2004 futbol sezonunda, Konyaspor formasıyla 33 gol atarak, gol krallığı tacını takmıştı. (İHA)
Son güncelleme: 11:1517.11.2017