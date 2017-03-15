Son dakika haberi Bülent Arınç’tan Melih Gökçek’e cevap

Melih Gökçek'in "Bülent Arınç'ı FETÖ Başbakan yapacaktı" sözlerine Bülent Arınç twitter üzerinden cevap verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek AKP’nin kurucularından ve 22. Dönem eski Meclis Başkan Bülent Arınç’la ilgili FETÖ iddialarında bulunmuştu. Gökçek, Gezi olayları sırasında Arınç’ın Başbakan yapılmak istendiğini iddia etmişti. İddialara cevap veren Bülent Arınç Twitter’dan şunları yazdı:

1) Melih Gökçek, uzun bir aradan sonra ahlak dışı bir yalana ve iftiraya başvurdu. Belli ki bir sıkıntısı var ve hedef şaşırtmak istiyor.

2) Bir Hint Atasözünde denir ki: “EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR.”

3) Melih Gökçek’in hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. Artık siyasetin komedi unsuru olmuştur. Gülüp geçin…

4) İ.Melih Gökçek “Devam edebildiğin kadar et” mantığını her sahada uygulayıp; yalana,iftiraya, çirkefliğe de devam edebildiği kadar ediyor.

5) Ülkemizin; ÜÇ HARFLİ belediye başkanının komikliklerinden ve üstündeki okların hedefini şaşırtma çabalarından daha önemli meseleleri var.

6) “Geziden sonra Başbakan olacaktı” yalanına ise, bu akşam 19.00’da @tgrthabertv’de cevap vereceğim.