CHP’den ‘Reza Zarrab Notası’na ilk yorum

Dışişleri Bakanlığı tutuklu yargılanan Reza Zarrab için verdiği yazılı 'nota'ya CHP'den ilk tepki geldi. CHP'li Muharrem İnce, "Askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde 'Ne notası? Müzik notası mı?' diyen AKP hükümeti hayırsever! vatandaş Reza için ABD’ye nota vermiş" dedi.

Dışişleri Bakanlığı ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab için ABD'ye yazılı bir nota verdi, “Zarrab nerede?” diye sordu.

Notada “Zarrab’ın can güvenliğinden endişe duyulduğu” belirtildi ve nerede bulunduğu konusunda bilgi verilmesi istendi.

CHP’DEN İLK YORUM

Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği nota’ya CHP’den ilk yorum geldi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İnce “Askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde ‘Ne notası? Müzik notası mı?’ diyen AKP hükümeti hayırsever! vatandaş Reza için ABD'ye nota vermiş” dedi.

“ÇUVAL” OLAYI

4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentindeki karargâhta bir binbaşı komutasındaki 11 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Amerikan 173. Hava İndirme Tugayı’na bağlı askerlerce bir baskın sonucu derdest edilmiş, başlarına çuval geçirilmişti. Askerler 60 saat alıkonulmuştu.

“NE NOTASI MÜZİK NOTASI MI?”



AKP Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye nota verilmesini isteyen muhalefete de “ne notası veriyorsun, müzik notası mı” diye cevap vermişti.

Erdoğan şöyle demişti:

“‘Bir olay olduğunda ‘pat’ diye onun üzerine atlanmaz. Atalarımız tecrübenin neticesinde bunu dile getirmişler. Bize, öfkeyle kalkarak değil, olgunlukla kalkarak ve olgunlukla kararlarımızı almak yakışır. Bu göçebe devlet olmamamızın bize verdiği olgunluktur. Biz asırları aşmış, kökü binlerce yılı aşmış bir tarihten geliyoruz. Bunun bir deneyimi var.

Öyle kalkıp nota verecek misiniz? Ne notası veriyorsun? Onu söyledim… Müzik notası mı? Olayı teşhis edeceksin, derinliğine teşhis edeceksin, anlayacak, bileceksiniz, ha verilmesi neyse ondan sonra verirsin. İki tane ortak arasında dargınlık olduğu zaman, bu dargınlığı nasıl gideririz, ona çalışılır. Ortak, ‘yanlış yapıldı’ diye ortaklığı bozmaz…”