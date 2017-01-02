Son dakika haberi… Diyanet İşleri Başkanı Görmez hakkında suç duyurusu

Bazı sivil toplum kurumu temsilcilerinin bir araya gelerek, oluşturduğu 'Laikliğe Çağrı Birlikteliği', yeni yıl öncesi camilerde okutulan cuma hutbesinde, yılbaşı kutlamalarının hedef gösterildiğini savunarak, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettiği gerekçesiyle, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bazı sivil toplum kurumu temsilcilerinin bir araya gelerek, oluşturduğu 'Laikliğe Çağrı Birlikteliği', yeni yıl öncesi camilerde okutulan cuma hutbesinde, yılbaşı kutlamalarının hedef gösterildiğini savunarak, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettiği gerekçesiyle, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrası Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan Mahmut Arslan, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki gece kulübüne yapılan saldırıyı hatırlatarak, “Bu saldırı öncesinde Cuma hutbesi veren Diyanet İşleri Başkanlığı; ‘yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olma arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar üzücüdür’ diyerek yılbaşı kutlayanları ve kutlamaları hedef göstermiştir” diye konuştu.

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“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ANAYASAL SINIRLARINI VE KURULUŞ AMACINI ÇİĞNEDİ”

Açıklamada, devletin bir kurumunun laiklik karşıtı açıklama yapmasının Anayasa’nın 2’nci maddesinde yer alan ‘demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti’ maddesine, 24’üncü maddesinde yer alan ‘Din ve Vicdan Hürriyeti’ maddesine ve 136’ncı maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığı için tanımlanan göreve aykırılık teşkil ettiği savunularak, “Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal sınırlarını ve kuruluş amacını çiğnemiş, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına yaptığı açıklama ile doğrudan neden olmuştur. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı ve bu hutbeyi veren kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk” denildi.

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“SİYASAL SORUMLULUK KAÇINILMAZDIR”

Basın açıklamasına katılan YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in yapmış olduğu açıklamayla kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ortaya çıkan katliam açık ve yakın tehlikenin çok somut bir örneğidir. Diyanet İşleri Başkanının görev yönünden soruşturulması dışında görevde tutulması ve onu orada tutanların bu suça iştirakını ortaya koymaktadır. Konu hakkında siyasal sorumluluk kaçınılmazdır”

Eminağaoğlu, olaydan Cumhurbaşkanı’ndan Başbakan’a, bakanlardan hükümet yetkililerine kadar herkesin siyasi sorumlu olduğunu ve görevlerinden çekilmelerinin gerektiğini de söyledi. DHA