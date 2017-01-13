Son dakika haberi… Zeytinburnu’nda bina çöktü!

Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi.

Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi.

Zeytinburnu’nda çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği belirtiliyor. Çöken binanın bitişiğinde bir benzin istasyonu bulunuyor. İşlek bir caddede bulunan binanın çevresinde banka ATM’leri ve altında ise bir zincir market bulunuyordu. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Çökmenin ardından yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. ENKAZDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde bina, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çöken binanın 56 daireli olduğu 2015 yılının aralık ayında boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. Caddede su, elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.

Bu arada, çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu, çevre binalarda ve çok sayıda araçta hasar oluştu. Ekipler, geniş bir alana yayılan enkazın altında birinin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Çalışmalara eğitimli köpekler de destek veriyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın şunları söyledi: “56 daireli bir bina. Daha önce tahliye edilmişti. Bu bina 1993 yılında yaptırılmış, 1997’da da iskanı alınmış bir bina. Binanın durumuyla ilgili bizlere duyum gelmişti ve araştırma yaptık. Yaklaşık bir yıl önce 2015 24 Aralık tarihinde biz binayı tahliye ettik. Ve o süreç de zaten zor bir süreçti. Tahliye konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ama Allah’tan o sıkıntıları göğüsleyip tahliye etmiştik. yoksa çok büyük sıkıntı yaşardık.Tahliye edilmesinde zorlanmışız. Yıkılıp yeniden yapılması gereken bir binaydı. Muhtemelen daire sahiplerinin kendi aralarında anlaşamamış olması yüzünden yıkılmamış olabilir. Bizim görevimiz tahliye etmektir. Allah’tan boşken çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı günüydü bugün, burada olayla ilgili duyumu aldık. arkadaşlar olay mahallinde umuyoruz bir can kaybı yoktur.”

ARAMA KÖPEKLERİ ENKAZDA CANLI İZİ ARIYOR

Öte yandan, AFAD ve UMKE olmak üzere itfaiye ekipleri binada arama-kurtarma çalışmalarıyla molozları kaldırması aralıksız devam ediyor. Ayrıca canlı veye cansız birileri olması ihtimaline yönelik arama-kurtarma köpekleri enkazda dolaştırılarak bir iz bulması için kullanıldı.

BİNADA EVSİZ SURİYELİLER Mİ KALIYORDU?

Belediye Başkanı Aydın, ‘Tahliye edilen binada Suriyeliler mi yaşıyor?” sorusuna “Şu an bana ulaşan bir bilgi yok” yanıtını verdi. Aslan ” Tehlike olduğu zaman daire sahiplerinin aralarında anlaşması mı gerekir? Yoksa bir adım atılabilir miyidi?” sorusuna yanıt verdi: “Resmen adım attık biz, biz zorla binayı tahliye ettik. “Benim binam sağlamdır, binamda sıkıntı yoktur” Hatta binadan örnek almanız gerekiyor, onda bile sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ben bu binayla ilgili anlatacak olsam herhalde bir saat konuşmam gerekirdi. Deprem olmadan yıkılan bir bina… Bu bina bir örnek teşkil etmeli. 1993’te ruhsatlı bir bina. Devlete göre bu bina sağlam, devlete göre bu bina iskan edilebilir, kullanılabilir. Her şeyi dört dörtlük anlamındadır. İşte hep onu ifade ediyoruz. 99’dan önce 97 deprem yönetmeliği vardı, o yönetmelik değişti. Yeni kabullere göre 2000’den önce yapılmış binaların büyük bir çoğunluğu çürük. Bu sadece İstanbul için değil. Tüm Marmara, Türkiye için. Biz Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm için ciddi anlamda mücadele ediyoruz. İşte yaşanan bu olay, halkımızın bize destek vermesi, bütün partilerin STK’ların çürük binaların yeniden yıkılıp yapılmasıyla iglili bir araya gelmesini arzu ediyorum. Ben 16 yıldır kentsel dönüşüm çalışmasını sürdürmeye çalışan birisi olarak karşılaştığım zorlukları biliyorum.”