2 yaşındaki Sıraç, ayağını darbukaya sıkıştırdı

EDİRNE'de 2 yaşındaki Sıraç Küçüktepe, babasının aldığı darbukaya sol bacağını sıkıştırdı. Ailesinin uzun uğraşları sonuç vermeyince ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun ayağını darbukayı keserek kurtardı.

Babademirtaş Mahallesi'nde Sıraç Küçüktepe, babasının aldığı darbukayla bahçede oynarken sol ayağını içine soktu. Bir süre sonra ayağını çıkaramadığı için ağlamaya başlayan küçük çocuğun ailesi, uzun uğraşlarına rağmen darbukaya sıkışan ayağı çıkaramayınca Edirne Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen itfaiye erleri, önce ağlayan çocuğu sakinleştirdi ,daha sonra ise demir kesme makasıyla darbukayı kesip sıkışan ayağını kurtardı.

DHA