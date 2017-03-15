25 İldeki 'ByLock' operasyonunda 52 tutuklama

İZMİR merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock programını kullandıkları belirlenen, aralarında albay, yüzbaşı ve teğmen rütbesinde olanların da bulunduğu 63 asker gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında, İzmir'de darbeye katıldığı belirlenen birçok asker, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden çoğunluğu da tutuklandı. MİT'in araştırmasında FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullananlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. İzmir'de görev yapan askerlerden 263'ünün bu programı kullandığı saptandı. Bu kişilerden 190'ının daha önce tutuklandığı anlaşıldı. Haklarında işlem yapılmayan 73 şüphelinin yakalanması için, İzmir Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nın talimatı üzerine geçen 2 Mart'ta İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli toplam 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 63 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında albay, yüzbaşı ve teğmen rütbesinde olan eski askerlerle kapanan askeri liselerin öğrencileri ve halen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli 2 askerin bulunduğu öğrenildi.

52 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin ise işlemlerinin diğer illerde devam ettiği öğrenildi.

DHA