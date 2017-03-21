3 çocuk annesi intihar etti

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Sırma Kızıldağ, kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sırma Kızıldağ, evde kendisini doğalgaz borusuna astı. Akşam eve gelen Eren Kızıldağ, eşi Sırma'yı asılı bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gele ekiplerin yaptığı kontrollerde Kızıldağ'ın öldüğü belirlendi.

Sırma Kızıldağ'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DHA