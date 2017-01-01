ABD Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

İSTANBUL Ortaköy'deki bir gece kulübünde yılbaşı kutlaması sırasında düzenlenen ve ilk bilgilere göre, 35 kişinin şehit olması, 40 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan terör saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni yılın ilk gününde yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarını uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı olarak yayınladığı açıklamada, Amerikan vatandaşlarından saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları ve Amerika'da yaşayan aile bireylerini kendi durumlarına ilişkin bilgilendirmeleri istendi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Amerikan temsilciliklerine ve vatandaşlarına yönelik tehditler ile saldırıların sürmekte olduğu belirtildi.



DHA