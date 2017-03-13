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Son Dakika: ABD'de polis dayağı kamerada

ABD'de polis dayağı kamerada
01:1913 Mart 2017
Son Dakika Haberi
ABD'de polis dayağı kamerada
ABD'de polis dayağı kamerada

ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde, şüpheli bir kişiyi gözaltına almaya çalışan polisin kullandığı şiddet kameralara yansıdı.

Şüpheli siyahi genci kovalamaya başlayan polis, gencin yola oturup teslim olmasına karşın önce yere savurdu ardından da yumrukla ve copla dövmeye başladı. Çevredekilerin tepkilerine karşın şiddet uygulamayı sürdüren polis, kendisine yardım için gelen ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından da elindeki copla gence dayak atmayı sürdürdü.

Oakland polis yetkilileri olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

DHA

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