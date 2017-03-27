'Adil Öksüz' haberine suç duyurusu

SAMSUN AK Parti Milletvekili Fuat Köktaş ve İlkadım İlçe Belediye Başkanı AK Partili Erdoğan Tok, dün bir gazetede haklarında yer alan 'Adil Öksüz'ün kaçırılmasına yardım etti' haberiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile Samsun'un merkez İlkadım İlçesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Erdoğan Tok, dün bir gazetede haklarında yayınlanan 'Adil Öksüz' haberi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Milletvekili Fuat Köktaş, "Gazeteci, haberi doğru kaynaktan almakla yükümlüdür. Gazetecilik kulaktan dolma bilgiler ile yapılamaz. Şantaj, karalama, kirletme, yalan haber, yıpratma gibi unsurları içeremez. Gazeteci kanunlara saygılı, ahlaklı, namuslu, dürüst olmak zorundadır. Bunun yanında hukukumuzun mecelleden beri değişmez en temel kuralı 'Müdde'i iddiasını ispat ile mükelleftir' kuralıdır. Dayanağı olmayan, müddeisi belli olmayan iddiaya dayalı olarak yazılan yazı esas itibari ile haber bile olmayıp bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu ithamları adam gibi karşımıza çıkıp yaptıkları takdir de hak ettikleri cevabı alacaklarını bildiklerinden önce yerel de gazeteler ve internet medyasını üzerinden sonrasında ise yaygın basını maşa olarak kullanıp haysiyet cellatlığı yapanlar enin de sonunda hem adalet önünde hem de millet önünde hesabını vereceklerdir. Bunun yanında hakkımda alçakça iftirada bulunan bu gazete ve yazıyı hazırlayan kişi hakkında yasal tüm haklarımı kullanarak adalet önünde hesap vermelerini temin zımnında hukukçu arkadaşlarımız talimatlandırılmış olup yasal işlemler başlamıştır" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da haberle ilgili olarak gazete hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Başkan Tok, söz konusu haber ile ilgili ayrıca tazminat davası açmak için harekete geçtiğini, gazetenin internet sitesinde yer alan söz konusu haberlere de erişim yasağı talebinde bulunduğunu açıkladı.

Başkan Tok konu ile ilgili, "Eğer elinizde şahsımla ilgili gündeme getirmiş olduğunuz mesnetsiz iddiayı ispatlayacak bir görüntü veya belge var ise emniyet ve savcılık birimlerine gönderin. Bizim alnımız ak başımız dik" ifadelerini kullandı.



DHA