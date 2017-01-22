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Tekirdağ Haberi: Ak Parti ve Emniyet'e saldıran terörist, Tekirdağ’da yakalandı

Ak Parti ve Emniyet'e saldıran terörist, Tekirdağ’da yakalandı
13:3122 Ocak 2017
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Ak Parti ve Emniyet'e saldıran terörist, Tekirdağ’da yakalandı
Ak Parti ve Emniyet'e saldıran terörist, Tekirdağ’da yakalandı

İSTANBUL'da AK Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına lavlı saldırıyı gerçekleştiren, Esenyurt'ta da polise ateş açan terörist olduğu iddiasıyla aranan DHKP/C'li Şerif Turunç, bugün Tekirdağ’da yakalandı.
İstanbul’da geçen cuma gecesi Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen lavlı saldırıları gerçekleştiren dün de Esenyurt'ta polise ateş açan teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın 'arananlar' listesinde yer alan DHKP/C'li terörist Şerif Turunç olduğu belirlendi. Tekirdağ ve İstanbul Emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda şüpheli Şerif Turunç, kentin Gündoğdu Mahallesi’ndeki Selimiye Camii çevresinde ele geçti. Şüpheli Şerif Turunç'un üzerinde tabanca ve yanında bir çantanın bulunduğu belirtildi.
Polis, Tekirdağ'da DHKP/C'li Şerif Turunç'la ilgili diğer kişilerin yakalanması için operasyonu sürdürüyor.

DHA

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