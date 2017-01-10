Akçakoca'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için sokaklara yem bıraktı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarına besin desteği yaptı. Orman İşletme Müdürü Zafer Ekici ve ekibi, ilçe merkezinde deniz kıyısındaki alanlarda ve şehir çöplüğü bölgesinde kuşlar için yem, sokak köpekleri için de sakatat bıraktı. Zafer Ekinci, ağır kış şartlarında sokak hayvanlarının daha dayanıklı olması için besin desteği sağladıklarını söyledi. Ekinci, "Bu geçiş döneminde hayvanların bahara daha sağlıklı çıkmalarını sağlamak, yaşamlarına yardımcı olmak zorundayız. Halkımız da bu anlamda yemek artıklarını hayvanların ulaşabileceği alanlara bırakmalı" dedi.

Zafer Ekinci, ormanlık alanlardaki yaban hayvanları için de yemleme çalışması yapakcaklarını kaydetti.

DHA