Akdağ: Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının sicilinde bir arıza var (2)

AĞLASUN VE ÇELTİKÇİ PROGRAMI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Burdur programı kapsamında Ağlasun ve Çeltikçi ilçelerinde halkla buluştu. Ağlasun’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) konferans salonunda konuşan Bakan Akdağ, partililerden referanduma kadar sıkı çalışmalarını istedi.

‘FETÖ'YE SAHİP ÇIKIYORLAR’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Akdağ, “Suriye rejimiyle sorun yaşadığımızda hükümetin yanında duracaklarına gittiler Esed’in yanında durdular. Biz PKK’lı hainleri arkasına almış HDP’lilerin yargılanması için kanun hazırlıyoruz, gidip onlara sahip çıkıyorlar. Şimdi FETÖ'ye sahip çıkıyorlar, mağdur arıyorlar. Mağdur arıyorlarsa bir şehit ailesinin evine gitsinler, ağlamadan çıkabiliyorlar mı görelim. Kafamıza bombalar yağdıranlara ‘mağdur’ diyorlar. Bir ana muhalefet partisi lideri bu yanlışları yapmamalı. Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bir tesadüf eseri kaptığı için bu liderliği gösteremiyor” dedi.

CEP TELEFONUNDAN MÜZİK AÇTIRDI

Ağlasun Entegre Devlet Hastanesi’ni ziyaret ettikten sonra Çeltikçi'ye geçen Bakan Akdağ, Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda vatandaşla bir araya geldi. Salon girişinde yöresel kıyafetler giymiş çocuklar tarafından karşılanan Akdağ, çocuklardan zeybek oynamalarını istedi. Müzik olmadığını öğrenince Akdağ, programa katılanlardan birinin cep telefonundan açtırdığı müzik eşliğinde oynanan Alyazma Zeybeği’ni izledi.

‘CHP’LİLERE İHANET EDİYOR’

Daha sonra toplantıya katılanlara seslenen Bakan Akdağ, milletin sözü ve kararı üzerine söz de karar da olsun istemediklerini, yeni sistemle bunun tamamen hayata geçirilmiş olacağını aktardı. Kılıçdaroğlu eleştirilerini burada da sürdüren Akdağ, “Kılıçdaroğlu CHP'yi, PKK ve FETÖ ile aynı safta tutarak CHP’lilere ihanet ediyor. Türkiye'ye karşı kampanya yürütenlerle aynı safta neden duruyorsun Buradan sesleniyorum sayın Kılıçdaroğlu yalanlarına bir son ver” diye konuştu.

Bakan Akdağ, daha sonra Burdur Valiliği’ni ziyaret etti ve İl Sağlık Koordinasyon toplantısına katıldı.

DHA