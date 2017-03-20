Ali Altınbaş: “Hastanemiz yolda”

İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU), Business Talks serisi kapsamında İKBU Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş’ı üniversiteli gençlerle bir araya getirdi.



İş hayatının önemli isimlerini öğrencileri ile buluşturan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) bu kez Ali Altınbaş’ı ağırladı. “Fıstık ağaçlarından Türkiye’nin önde gelen holdingine giden yolculuk” konu başlığı altında gençlerle buluşan Altınbaş, başarısının sırrını ve tecrübelerini anlattı. Üniversitenin Fatma Altınbaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü İKBU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin yaptı.



Etkinlik öncesinde DHA’ya konuşan Ali Altınbaş, öğrenciler için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti. Mütevelli heyeti olarak öğrencileriyle, akademisyenlerle ve çalışanlarıyla sık sık buluşup fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Altınbaş, “Bugün de o günlerden biri. Hem düşüncelerimizi dile getireceğiz hem de öğrencilerimizin bize ulaşarak merak ettikleri soruları sormalarını, istedikleri bilgileri almalarını sağlayacağız” dedi. Başarının çok fazla sebebi olduğunu söyleyen Altınbaş, “Bunların içinde en önemlisi verici olmak. Bir şeyleri vererek, yaparak mutlu oluyorsanız başarılı olmamanız mümkün değil” ifadelerinde bulundu.



HASTANE YATIRIMI YOLDA



Yükseköğretim adına yaptıkları ve yapacakları projelerden de söz eden Altınbaş, “Üniversitemizin Bakırköy’deki kampüsünü bitirdik. Diş hastanemiz de bitti. Kısmetse bir de hastane yatırımımız olacak. Üniversitemiz bünyesinde Tıp, Eczacılık ve Diş Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu var. Sağlık alanında tek eksiğimiz bir hastane onu da 1,5-2 yıl içinde yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.





DHA