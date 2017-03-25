Ambalaj fabrikasında yangın

HaberKamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA)

TUZLA Orhanlı'da bulunan bir ambalaj fabrikasında saat 04.00 sıralarında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Orhanlı Merkez Mahallesi Beyazgül Sokak üzerinde bulunan ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen dumanı gören bir vatandaş durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Orhanlı-Tuzla Organize bölge ve Kurtköy'den çok sayıda itfaiye ekibi yanan fabrikaya sevk edildi. Fabrikanın çatı kısmının alev aldığı yangın anı cep telefonu kamerası tarafından da kaydedildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı ve yaralanan bulunmazken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA