Bahçeşehir gölet projesine ilişkin basın açıklaması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Bahçeşehir Gölet projesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

“BAHÇEŞEHİR'DE OTURAN HERKESİN TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKI VAR”

Danıştay 13. Dairesi Bahçeşehir gölet projesini iptal ederek, Başakşehir Belediye Başkanı'na verilen satış yetkisini kaldırmıştı. Ancak Başakşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada habere konu olan projenin Bahçeşehir Göleti ile alakalı olmadığını ifade ederek “Danıştay'ın kararında Gölet Projesi'nin iptali söz konusu değildir” açıklamasında bulunmuştu. Gölet çevresinde yapılan inşaatların yapılmasına olanak sağlayan imar planların büyük bir kısmının iptal olduğunu söyleyen Canpolat “CHP İstanbul İl Örgütü olarak şimdiye kadar olayın takipçisi olduk. Bundan sonra da usulsüzlüklerin karşısında durarak yeşili ve doğayı sonuna kadar koruyacağız. Yolsuzluk ve usulsüzlük yapanlarla ilgili her türlü hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Canpolat “Bu bölgede konut alanlar, ‘yeşil alan' diye konut aldılar. Bahçeşehir'de oturan herkesin tazminat davası açma hakkı vardır” dedi.

BÖLGEDEKİ RANTIN HANGİ BOYUTA ULAŞTIĞINI GÖREBİLİYORUZ

Gölet etrafındaki yapılaşmaya işaret eden Canpolat, “Bölgedeki rantın hangi boyuta ulaştığını görebiliyoruz. Bu bölge yeşili, doğasıyla bilinen bir bölgeydi. Bu bölgenin bir tarafında Esenyurt, bir tarafında Başakşehir insanların nefes aldığı, sağlıklı yürüyüş alanlarının, piknik alanlarının yapıldığı yerlerdi. Esenkent betonkente dönüştürüldü, Başakkent rantçılara teslim edildi. Kimlere ne kadar rant kazandırıldığını biliyoruz. Takipçisi olacağız. Bütün İstanbulluların yeşili, doğayı parselleyenlere karşı hukuk mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz” dedi.

DHA