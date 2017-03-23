Bakan Albayrak, Kırşehir’de (3)

BAKAN ALBAYRAK NEVŞEHİR'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kırşehir'in ardından Nevşehir'e geçti. Bakan Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilciliği tarafından Hacıbektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Gençlerle Büyük Buluşma' adlı etkinliğe katıldı. Bakan Albayrak'ı burada, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Albayrak, toplantının ardından Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti. Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Albayrak, ziyaretin ardından işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

DAĞALGAZ MÜJDESİ VERDİ

Salona girişte Bakan Albayrak, Nevşehir’e eli boş gelmediğini belirterek, bu yıl sonuna kadar Gülşehir İlçesi'nin de artık doğalgaz kullanır hale geleceğini söyledi. Albayrak, ayrıca Özel Organize Sanayi Bölgesi, Acıgöl ilçe merkezi ve Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'nin de doğalgaz kullanımı konusunda gerekli girişimlerin devam ettiği müjdesini verdi.

Basına kapalı yapılan toplantı sonrası Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a Avanos el sanatları ürünü olan ve üzerinde nazar ağacı motifi bulunan çini tabak takdim etti.

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)

DHA