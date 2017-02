Bakan Arslan: Yüksek Hızlı Tren'i bizzat kendimiz yapacağız

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek Hızlı Tren'in Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ Fabrikası'nda üretileceğini belirterek, "Yüksek Hızlı Tren'i bizzat kendimiz yapacağız, ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz, dünyanın her yerine ihraç edeceğiz" dedi.

Eskişehir'e gelen Bakan Ahmet Arslan ilk olarak Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret etti. Bakan Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memnuniyetle görüyoruz ki milyonlara varan insanımız Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yapar hale geldi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul'u birbirine bağladık ama bununla yetinmeyeceğiz. Eskişehir'in Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya yani Akdeniz'e bağlanması da önemsediğimiz bir koridor. İnşallah onun da gereğini yapacağız" diye konuştu.

Valiliğin ardından AK Parti İl binasını ziyaret eden bakan Arslan daha sonra Porsuk Spor Salonu'nda Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Odunpazarı üye buluşması' toplantısına katıldı. Bakan Arslan burada partililere referandumla ilgili konuşma yaptı.

'DEVRİM'E İNANILSAYDI BUGÜN DÜNYA MARKASINDAN BAHSEDİYORDUK'

Bakan Arslan daha sonra Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.'yi (TÜLOMSAŞ) ziyaret ederek burada üretilen yerli dizel lokomotif motorunu inceledi. Arslan Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in de TÜLOMSAŞ'a yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren kullanan ve aynı zamanda inşa eden ülke haline geldik. TÜLOMSAŞ köklü kuruluşlarımızdan biri. TÜLOMSAŞ her zaman iddialı oldu. Bugün değil, Devrim Otomobiliyle iddiasını ortaya koymuştur. Devrim otomobiliyle ilgili TÜLOMSAŞ iddiasını ortaya koyduğunda ülkemiz yöneticileri, ülkemiz idarecileri onlar kadar inansaydı bugün dünya markası otomobillerden, dünya markası uçaklardan bahsetmiş olacaktık. TÜLOMSAŞ bugün demiryolunu sektöründe motor imal eder hale geliyor. Türkiye olarak, Eskişehir olarak, TÜLOMAŞ'ta Yüksek Hızlı Tren yapacağız' diyorlar. Dediğim gibi işçi inanıyorsa geriye bize destek verip yapmak kalıyor. İşte onun için de yeni 96 Yüksek Hızlı Tren setini alırken, sanayi işbirliği programı kapsamında özellikle teknolojinin ülkemize gelmesi ve Yüksek Hızlı Tren'in Türkiye'de yapılmasıyla ilgili şartname koyduk. İlk 20'sini dışarıdan alacağız, sonra kademe kademe TÜLOMSAŞ üretimde daha fazla yer alacak ve son 16'yı bizzat yüzde 100 kendisi yapacak. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Onun dışında o teknolojiyi getirip Yüksek Hızlı Tren'i yapabilir hale geldikten sonra, Yüksek Hızlı Tren'i hem milli hem de yerli olarak bizzat kendimiz yapacağız ve ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı bulunduğumuz coğrafyaya hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz."

TÜLOMSAŞ YENİ BİR DİZEL MOTOR ÜRETTİ

Bugüne kadar birçok lokomotif yapan ve birçok ülkeye ihraç eden TÜLOMSAŞ'ın son olarak 6 silindirli, milli ve yerli olan TLM6V185 adlı yeni bir dizel motor ürettiğini söyledi. Arslan şöyle konuştu:

"Bu motorun son testleri bitti, artık kullanma aşamasında. ARGE'sini de TÜLOMSAŞ'ın mühendisleri işçileri yaptı. Tüm testleri başarıyla geçti. TÜLOMSAŞ bunu artık seri olarak üretir hale gelecek. Sipariş sağladığımızda da haftada bir tane, biraz daha sipariş yoğunluğu arttığında da 3 günde bir motor üretebilecek bir kapasiteye gelecek. Bu tank motoru gibi savunma sanayimiz için de bir sinerji oldu. Sadece yerli milli bir ürün geliştirmiş olmuyoruz milyarlarca dolar katkılar da sağlayacağız. Bu sektörde küresel boyutlu olmak istiyoruz. TÜLOMSAŞ'ta dünyaya hitap edecek, dünyaya hizmet edecek, dünyayla yarışır motorları üretiyoruz. Bize inandıkları için bize her türlü desteği esirgemedikleri için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanım sayın Binalı Yıldırım'a, hükümetlerimize çok teşekkür ediyorum."

Bakan Arslan daha sonra TÜLOMSAŞ bahçesinde bulunan Türkiye'nin ilk otomobili Devrim'in önünde hatıra ı çektirdi.



