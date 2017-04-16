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Şanlıurfa Haberi: Bakan Çelik, oyunu kullandı

Bakan Çelik, oyunu kullandı

13:2916 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Bakan Çelik, oyunu kullandı
Bakan Çelik, oyunu kullandı

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, oyunu Şanlıurfa'da kullandı.
Seçim bölgesi Şanlıurfa'da bulunan Bakan Çelik, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Tatlıses İlkokulu'ndaki 2278 nolu sandıkta oyun kullandı. Sandıkları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Bakan Çelik, okuldan çıkarken gazetecilere açıklama yaptı.
Huzur içerisinde referandum sürecinin geride bırakıldığını ve bundan sonra halkın kararının bekleneceğini belirten Çelik, 'Halkın iradesine sonsuz saygımız var. Vatandaşlarımızın en doğru kararı ortaya koyacakları inancındayız' dedi.

DHA

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