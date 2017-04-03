Bakan Çelik'ten et fiyatı açıklaması: 22.50 lira bizim kalıcı fiyatımız değil (2)

''DÜZENLEMELERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN İÇİN YAPMIYORUZ''

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ereğli'den sonra Karapınar İlçesi’nde de çiftçi, besiciler ve partilileriyle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerinin, Türkiye’nin iç işlerine karışmamasını isteyen Bakan Çelik, "Şu yaşanan olaylarda, Avrupa'nın nasıl demokrat olduklarını gördük. Nasıl insan haklarından yana olduklarını gördük. Buradan onlara sesleniyoruz; biz sizin iç işlerinize karışmıyoruz, Türkiye'de sizi kendi işimize karıştırmayız. Siz kime posta koyuyorsunuz. Sizin posta koyduğunuz millet hangi millettir. Bir bakınız. Tarihe, şan ve şeref vermiş bir millet" dedi.

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Bakan Çelik, "16 Nisan, istikrara gidiştir. 16 Nisan, koalisyonlardan kurtuluştur. 16 Nisan, milli iradenin yönetime tam hakim olmasıdır. 16 Nisan, milletin yönetime el koymasıdır. 16 Nisan, uzlaşmadır. 16 Nisan, itilafların ve kavgaların bittiği bir gelecektir" ifadelerini kullandı.

Anayasa’daki düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için olmadığını belirten Bakan Çelik şöyle dedi:

''Biz bu düzenlemeleri Recep Tayyip Erdoğan için yapmıyoruz. Erdoğan'ın ihtiyacı yok ki. Şu an da Cumhurbaşkanı ve devletin tepesinde. Biz bunları AK Parti için yapmıyoruz. Çünkü AK Parti zaten iktidarda. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, Başbakan bizden. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok ki. Geçmiş dönemdeki kavgalardan sistemi kurtarmanın yolu ve zaman kaybetmemenin yolu Türkiye'de bu yönetim anlayışının tepede tekleşmesidir. İki başlılık bu sistem tarafından yönetilemez. Tek adam olacak diyorlar sanki, ABD'de de Trump, mahallede muhtar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı tek adam değil de… Tek adam değil Recep Tayyip Erdoğan, haksızlığa karşı dik adamdır. Tek adam olmak kolay ama dik adam, haksızlıklar karşısında susmayan yöneticilere ihtiyacı var dünyanın.''

DHA