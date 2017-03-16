Bakan Müezzinoğlu Muğla'da (3)

ENERJİ İŞÇİLERİYLE BULUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Muğla'daki programı kapsamında Yatağan İlçesi'ne geldi. Yatağan Termik Santrali'ni ziyaret eden Müezzinoğlu, işçilerle yemek yiyip, sohbet etti. Bakan Müezzinoğlu, yemek sırasına girip kendi yiyeceğini aldı. Yemekten sonra işçilere yönelik konuşma yapan Bakan Müezzinoğlu, öncesinde korumalarından sandalye istedi. Getirilen sandalyenin üzerine çıkan Müezzinoğlu, kendisini dinleyen yaklaşık 300 işçiye, "Sizlere yukarıdan bakmak için değil, sizlerle göz göze gelebilmek için sandalye çıktım" dedi.

Enerji sektörünün sorunlarını Enerji Bakanlığı ile birlikte kısa zamanda çözeceklerini belirten Bakan Müezzinoğlu, "Dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girmemizi engellemeye çalışan ve birlikte hareket eden ülkeler var. Ancak bunu başaramayacaklar. En kısa zamanda Türkiye'nin dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girmeyi başaracak. İkide bir koalisyon ve krizler olduğu bir dönemin bedellerini hep halk ödedi. Bu millete ödettiler, bu bedelleri. Artık bundan sonra istikrarla birlikte millet ödemeyecek. Bu ülkenin bir gecede yüzde 40 fakirleştiğini günleri geride bırakmak istiyoruz, istikrarlı yönetim şart" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, daha sonra işçilerin yanından ayrılıp Bozüyük Mahallesi'ne geçti. Bozüyük İlkokuluna konuk olan Müezzinoğlu, öğrencilerle hatıra çektirip, sohbet etti. Ayrıca öğretmenlerin de sorularını dinledi, birlikte çay içti.

DHA