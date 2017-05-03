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Şanlıurfa Haberi: Balıklıgöl'de kadınlar birbirine girdi

Balıklıgöl'de kadınlar birbirine girdi

18:373 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Balıklıgöl'de kadınlar birbirine girdi
Balıklıgöl'de kadınlar birbirine girdi

 ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyarete giden iki ayrı gruptaki kadınlar, bilinmeyen nedenle saç saça kavga etti. Çevredekiler, kadınları güçlükle ayırdı.
Olay, öğle saatlerinde Balıklıgöl'de meydana geldi. Balıklıgöl ve tarihi yerleri ziyarete gelen iki ayrı gruptaki kadınlar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, birbirlerine saldırdı. Birbirlerinin başörtüsü ve saçlarından tutarak çeken kadınlar, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Birbirlerine hakaret eden gruptaki bir kadın yere düşüp çığlık attı. Kadınlar, bir süre sonra alandan uzaklaştı.

DHA

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