Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu, değişikliğe 'evet' de, sen de iktidar olursun (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM'A FAHRİ DOKTORA ÜNVANI VERİLDİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Senatosu'nun aldığı kararla Başbakan Binali Yıldırım'a fahri doktora ünvanı verildi. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar tarafından akademik kıyafeti giydirilen Başbakan Yıldırım, "Ödüllendirilmek ve takdir edilmek güzel bir şey" dedi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Üniversiteler küresel düşünen yerler, burada meslek öğreneceksiniz, burada ne öğrendiğinizden ziyade fikir dünyanızın ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Uygulama olmadan kitaptan öğrenemezsiniz. Üniversitelerin toplumun tüm kesimlerine açık olması bulunduğu şehirle bütünleşmesi lazım. Üniversite okuyanlar için dil bilmek önemli. Ülkemiz daha çok kazanacaksa biz kaybetmeye hazırız. Bu değişiklik Erdoğan için değil her doğan içindir" diye konuştu.

15 Temmuz'a da değinen Yıldırım, "Alçaklar çaldıkları helikoptere binip ülkenin Cumhurbaşkanı'na saldırdılar bu hainliği gördük. Çılgınlık yapan canıyla bedelini öder. Kolay kolay bu ülkede kimse bir daha çılgınlık yapamaz" dedi.

Şehit aileleri ile birlikte basına kapalı olarak yemek yiyen Başbakan Yıldırım'ın Dalaman Havalimanı'ndan özel uçağıyla Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

DHA