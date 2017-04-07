Başbakan Yıldırım: Şeytan taşlamaktan vakit kaldıkça muazzam eserler yaptık (5)

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BAŞBAKAN MERSİNLİ İŞ ADAMLARIYLA BULUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Osmaniye'deki programının ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa katılmak üzere helikopterle kente geldi.

Helikopteri Tevfik Sırrı Gür Stadı'na inen Başbakan Yıldırım, programın yapılacağı merkez Yenişehir İlçesi'ndeki CNR Expo Fuar Merkezi'ne karayolu ile geçti. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yakınında denizde de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir gemi ile 3 zodyak bot önlem aldı.

Alana giden güzergahta geniş güvenlik önlemi alınırken, fuar merkezinin etrafı da demir bariyerlerle çevrildi. Davetliler, üstleri aranarak içeri alındı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda iş adamlarıyla buluşan Başbakan Yıldırım, programın ardından Mersin'de konaklayacağı otele geçti.

Ali Ekber ŞEN Mustafa ERCAN -Mustafa İNSAN – İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)

DHA