Başkan Sözlü demir dövdü

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Nevruz kutlamalarında ateş etrafında halay çekip, örste demir dövdü.

Nevruz etkinlikleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi önünde ateş yakıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, belediye bürokratları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, davul zurna eşliğinde ateşin etrafında döndü. Hazırlanan örste demir döven Başkan Sözlü, daha sonra vatandaşların Nevruzunu kutlayarak, Adana Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan Nevruz Konseri'ni dinlemek için tiyatro salonuna geçti.

DHA