Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adana Haberi: Başkan Sözlü demir dövdü

Başkan Sözlü demir dövdü
19:1921 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Başkan Sözlü demir dövdü
Başkan Sözlü demir dövdü

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Nevruz kutlamalarında ateş etrafında halay çekip, örste demir dövdü.
Nevruz etkinlikleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi önünde ateş yakıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, belediye bürokratları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, davul zurna eşliğinde ateşin etrafında döndü. Hazırlanan örste demir döven Başkan Sözlü, daha sonra vatandaşların Nevruzunu kutlayarak, Adana Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan Nevruz Konseri'ni dinlemek için tiyatro salonuna geçti.

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar