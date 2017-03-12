(bilgilerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödeyecekler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hollanda'daki vatandaşlarımızın üzerine atlarla yürüyen, affedersiniz kendi içlerindeki o hırslarını, köpekleri sürmek suretiyle ortaya koyanlar, bunun bedelini ödeyecekler" dedi. Erdoğan, " Asla Suriye'nin Kuzeyinde, bir terör örgütünün devlet kurmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hollanda'ya sert tepki gösterdi. "Uluslararası "İyilik Ödülleri" töreniden konuşan Erdoğan, " Hollanda'daki vatandaşlarımızın üzerine atlarla yürüyen, affedersiniz kendi içlerindeki o hırslarını, köpekleri sürmek suretiyle ortaya koyanlar, bunun bedelini ödeyecekler"dedi.

Avrupa'da yaşanan son olayların İslamafobik bir gelişmenin işareti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ben olaylar başladığında bunların faşizan birer baskı olduğunu söyledim. 'Nazizm yeniden hortladı' dedim. Arkasına da şunu ilave ettim; 'Ben Nazizmin bittiğini zannediyordum'. 'Ama aldanmışım' dedim. Meğersem Nazizm Batıda ayakta. Rahatsız oldu beyefendiler. Şimdi soruyorım dün gece, bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan kardeşime, bir bayandır. Kalkıp ta kendi Başkonsolosluk binasına maslahatgüzarı ve diplomatik bir araçla gitmesini engelleyen zihniyet, bunu uluslararası diplomaside ve dünyaya acaba nasıl anlatacak Şöyle mi anlatacak 'Biz davet etmedik ki'. Nereden çıktı bu ya Ben istediğim ülkeye, elimde pasaportum her şeyim varsa, istediğim gibi girerim. Uluslararası seyahat özgürlüğü çerçevesinde de giderim, bir diplomat olarak da giderim. Nereden çıktı bu adet Ama Nazizim olduğu zaman, Faşizm olduğu zaman 'benim dediğim doğrudur', 'benim yaptığım doğrudur', 'istediğime müdahale ederim, istediğime etmem' anlayışıyla bunlar orada konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Konsolosumuzu dışarı çıkarmayacak kadar ileri gitmişlerdir"diye konuştu.

TÜRKİYE HOLLANDA İLİŞKİLERİNİ FEDA EDİYORSAN BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN

Sabah 4'e kadar telefon başında Başbakan ve Dışişleri bakanıyla birlikte görüşmeler yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Alınan cevaplar enteresan, 'çıkması lazım'. Şuna bak ya. Peki Hollanda, Çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, ha bunun bedelini ödeyeceksin"dedi.

"ŞU HALE BAK"

Türkiye'nin yaşananlara karşı gerekenleri henüz yapmadığını hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz. Şimdi Fatma kardeşimiz herşeyden önce, bir Nene Hatun olarak, orada onların etten duvarına karşı her türlü girişimi yaptı. Artık en sonunda oradan ayrılmasını tavsiye ettik ve ayrıldı. Ve 1,5 saat, kendi topraklarında ayrıca kendisini sınır dışı etmeden önce de yine arabanın içinde durup otoparkta da 1,5 saat beklemişler. Hatta 'karakolda çay kahve ikram edelim' falan demişler ve Fatma kardeşimiz 'biz çay falan istemiyoruz' arabanın içinde duracağız demiş orada otoparkta 1.5 saat ayrıca beklemişler. Şu hale bak. Bu duruş çok önemli.

"AVRUPA IRKÇILIĞA GİDİYOR."

Bu uygulamaların Hollanda'daki 250 bin Türk'e rağmen yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hollanda'daki oy kullanacak Türk kardeşlerime sesleniyorum, sizler zaten gereğini yapacaksınız. Ben biliyorum. İsim vermeye gerek yok, bir tane ırkçı var. Şuraya bak ya, Avrupa ırkçılığa gidiyor, ne demek ırkçılık Bu bölücülük nedir, bu ayrımcılık nedir Neredesin Avrupa Birliği Ondan sonra Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne çattığı zaman rahatsız oluyorlar. Rahatsız olacaksınız"diye konuştu.

"18 MADDELİK PAKETİ YALAN YANLIŞ ANLATIYOR"

Almanya'nın devlet televizyonuna da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Adamlar bizim 18 maddelik paketi yalan yanlış anlatıyor. Ve bu Almanya'nın devlet televizyonu. Yani ne diyor 'biz hayır diyoruz' diyor. Sana ne ya Şimdi ben diyorum ki Türkiye'de —-evet diyenler istikamet üzeredir" dedi.

"BU CEVAPSIZ BIRAKILAMAZ"

Çarşamba günü Hollanda'da yapılacak seçimden sonra gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Nasıl bir tavır takınacağımızı ortaya koyacağız. Çünkü bu cevapsız bırakılamaz. Benim Bakanıma, Dışişleri Bakanıma, Ekonomi Bakanıma, bu yanında milletvekilleri arkadaşlarımıza, oralarda her türlü af edersiniz edep dışı davranışları yapanlar, bunun bedelini ödeyecek. Benim Hollanda'daki vatandaşlarımızın üzerine atlarla yürüyen, affedersiniz kendi içlerindeki o hırslarını köpekleri sürmek suretiyle ortaya koyanlar, bunun bedelini ödeyecekler. Bunların içinde birçoğu Hollanda'nın vatandaşı. Çıkmış bir tanesi ne diyor'Türkler burayı terk edecekler' diyor. Terk etmeyecekler, onlar buranın vatandaşı artık. Bu daha da gelişecek ve genişleyecek. Bunun bedelini her türlü ödeyecekler kusursa bakmasınlar. Ve diplomasi nedir onu da öğrenecekler. Uluslararası diploması nedir onu da öğrenecekler" şeklinde konuştu.

AVRUPA'DAKİ TÜRKLERE ÇAĞRI

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de 3. Milli Kültür Şurası gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan Avrupa'da bunlunan Türklere yeni bir çağrıda bulundu. Erdoğan " Bu şuranın şiarı, 'dünyanın iyiliği için Türkiye'ydi'. Yine geçen ay, Cumhurbaşkanı olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmuştum. Ve gelin tatilini Türkiye'de geçirin demiştim. Bu sıkıntılı bölgelerde, bu çirkef tavırları takınan ülkelerde yaşayan kardeşlerime diyorum ki, komşularınızı alın gelin Türkiye'ye, misafirperverlik nedir görsünler. Evsahipliği nedir görsünler,"dedi.

FRANSA'YA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Fransaya, " bu oyunların içine hiç girmediler" diyerek ayrıca teşekkür etti.

SURİYE'NİN KUZEYİ'NDE TERÖR DEVLETİNE MÜSADE ETMEYİZ

Konuşmasının son bölümünde Fırat Kalkanı harekatından ve Suriye'deki gelişmelerden söz eden Erdoğan, son Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le gerçekleştirdikleri görüşmeyi anımsatarak, " Sayın Rusya Başkanı Putin'le bu konuları enine boyuna görüştük. Bütün mesele inşallah, Suriye'de Türkiye için tehdit oluşturacak unsurlardan Suriye'yi arındırmaktır, temizlemektir. Ve asla Suriye'nin Kuzeyi'nde bir terör örgütünün devlet kurmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

DHA