Bingöl'de ilaç fabrikasının temeli atıldı

BİNGÖL Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ilaç firması tarafından 83 milyon liraya mal olacak ilaç fabrikasının temeli Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun tarafından atıldı.

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ilaç firması tarafından yıl sonunda hizmete açılması hedeflenen ilaç fabrikasının temel atma törenine, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Ak Parti Milletvekili Enver Fehmioğlu, Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü Yılmaz Çapak, kurum amirleri ve vatandaşların katımılıyla yapıldı. 160 kişinin istihdam edileceği ve 83 milyon liraya mal olacak fabrikanın kente kazandırılmasının önemine değinen Vali Yavuz Selim Köşger, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan toplamda 47 parsellik alanın sadece 7 parselinin boş olduğunu belirterek, ilaç fabrikasını kuran firma yetkililerine teşekkür etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, Bingöl Organize Sanayi'nin iyi yerlere gelmesi için yoğun çalışmaların olduğunu ifade ederek, "Bingöl Organize Sanayi Bölgesini 10 yıl önce ilk aday olduğum zaman gezmiştim. Buraların normal bir tarladan hiçbir farkı yoktu. Her tarafı kurumuş, dökülmüş, derme çatma bir yer haline gelmişti. O tarihte birçok eksik tespit ettik. O dönemin milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte bakanlarımızla, ilgililerle görüşmeler yaptık ve çok ilave yatırımlarla suyunu getirmekten tutun, yolunu yapmaya altyapıya ilişkin çalışmalara kadar yeni ilave yatırımlar yaptık. Yatırımcılarımız da gelip yatırım yapmaya başladılar. Organize Sanayi Bölgesi çok daha iyi yerlere gelecek. Çok daha iyi bir bölge olacak. Fazla yerimiz de kalmadı. Talep edenlere fazla yer gösteremiyoruz. Burayı genişleteceğiz. Bu alanı çok daha büyük organize sanayi bölgesi haline getireceğiz. Çok daha güçlü bir üretim merkezine dönüşmüş olacak. Üretim üssü olması açısında da çok elverişli bir bölgedir" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından fabrikanın temel atma töreni kurban kesimi ve dualar eşliğinde yapıldı.

DHA