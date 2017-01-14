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Bitlis Haberi: Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı(2)

Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı(2)
10:3314 Ocak 2017
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Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı(2)
Bitlis'te çatışma: 2 uzman çavuş şehit, 2 asker yaralı(2)

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta meydana gelen çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişlerdir. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
 

DHA

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