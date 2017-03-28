Brexit süreci yarın resmen başlıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması sürecini (Brexit) çarşamba günü resmen başlatıyor.

Başbakan May’in çarşamba günü Parlamento’nun Avam Kamarası’nda bir konuşma yaparak; Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazılan ve İngiltere’nin resmen AB’den ayrılma talebini içeren mektubu elden vermesi bekleniyor.

İngiltere’nin AB’den ayrılması sürecinin başlatılması için gerekli olan Lizbon Anlaşması’nın 50’inci maddesinin yürürlüğe girme izni, geçtiğimiz hafta İngiltere Parlamentosu’nda onaylanmıştı. Sürecin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Tusk, mektubu okumasının ardından 48 saat içinde diğer AB üyesi 27 ülke ile birlikte bir taslak müzakere tüzüğü hazırlayacak.

11 Nisan tarihinde de İngiliz hükümetinden Avrupa Birliği danışmanlarının Brüksel’e giderek söz konusu tüzüğü tartışmaları bekleniyor.

29 Nisan'da ise Avrupa Birliği’nden 27 liderin Lüksemburg’da bir araya gelerek baş müzakereci Michael Barnier başkanlığında tüzüğü kabul etmeleri bekleniyor.

Gelecek yıl mayıs ayında Başbakan May, AB ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapmayı planlıyor. Aynı yılın ekim ayında ise baş müzakereci Barnier'in, İngiltere ve AB'nin hazırlayacağı taslak tüzüğü son aşamaya getirmesi öngörülüyor.

Ayrılma tarihi 29 Mart 2019

29 Mart 2019 tarihinde de Birleşik Krallık’ın AB’den resmen ayrılması öngörülüyor. Bu tarih, Başbakan May’in 50’inci madde mektubunu gönderdiği tarihten tam iki yıl sonraya denk geliyor.

Diğer yandan İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan ayrılması söz konusu olması durumunda, İskoçya’nın ayrılık sürecinin ve AB’ye yeniden üye olma başvurusunun iki yıl daha sürmesi bekleniyor.

DHA