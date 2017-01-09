Çanakkale'de kar etkisini sürdürüyor

ÇANAKKALE'de 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İl genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, Çanakkale-Bursa, Çanakkale-İzmir karayollarında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale ve ilçelerinde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı, vatandaşlara tam bir esaret hayatı yaşatıyor. Havanın sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı aralıklarla sürüyor. Olumuz hava şartları dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kent merkezinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda küreme çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor. Buna rağmen il genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Çanakkale-Bursa, Çanakkale-İzmir karayolunda, karayolları ve il özel idare ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle boğaz hattında adalara ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Kabatepe'den saat 15.00 seferinin yapılamadığını, Gökçeada'dan ise saat 17.00'de yapılacak seferin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'ndaki Gelibolu-Lapseki karşılıklı feribot seferlerinin her saat başı yapılacağı belirtildi.

DHA